Venezia maxi sanzione e espulsione per un venditore abusivo

A Venezia, un venditore abusivo è stato sottoposto a una sanzione economica molto elevata e immediatamente espulso dopo che sono stati sequestrati 140 articoli nelle calli. Le autorità hanno scoperto la presenza di questi merce contraffatta durante un controllo di routine e hanno immediatamente proceduto al sequestro. L’operazione è culminata con l’allontanamento immediato del venditore e con l’applicazione di una multa, senza ulteriori passaggi procedurali.

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? Domande chiave Come sono stati scoperti i 140 articoli sequestrati nelle calli?. Perché l'operazione ha portato all'espulsione immediata del venditore?. Quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta dal Nucleo Natanti?. Quali misure adotteranno le autorità per il decoro urbano?.? In Breve Sequestrati 140 accessori tra borse, cinture e braccialetti nelle calli veneziane.. Sanzione amministrativa superiore a 5 mila euro per violazione norme commercio.. Decreto prefettizio impone l'espulsione dal territorio nazionale entro 7 giorni.. Operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Natanti giovedì 15 maggio sera.. I Carabinieri del Nucleo Natanti hanno fermato un uomo di 31 anni nel centro storico di Venezia giovedì 15 maggio, scoprendo che vendeva accessori senza alcuna autorizzazione amministrativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, maxi sanzione e espulsione per un venditore abusivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dormitorio abusivo in mansarda. Maxi sanzione al proprietarioAveva trasformato una mansarda di casa in un dormitorio abusivo per extracomunitari: un 50enne è stato denunciato e sanzionato dalla polizia locale... Per il venditore abusivo di mimose scatta il Daspo urbano una maxi multa da 5mila euroL'uomo è stato sorpreso dalla Municipale durante i controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale, sequestrati 55 mazzi Nell’ambito dei...