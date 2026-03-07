Per il venditore abusivo di mimose scatta il Daspo urbano una maxi multa da 5mila euro

Durante la celebrazione della Festa della Donna, una pattuglia della Polizia Locale ha individuato un venditore abusivo di mimose. Il soggetto è stato sanzionato con una multa di 5.000 euro e ha ricevuto il divieto di esercitare l’attività nel territorio, noto come Daspo urbano. L’intervento rientra nei controlli mirati a contrastare l’abusivismo commerciale durante questa ricorrenza.

L'uomo è stato sorpreso dalla Municipale durante i controlli mirati al contrasto dell'abusivismo commerciale, sequestrati 55 mazzi Nell'ambito dei servizi mirati al contrasto dell'abusivismo commerciale, intensificati in occasione della ricorrenza della "Festa della Donna", una pattuglia della Polizia Locale – Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore – in servizio appiedato ha individuato un venditore abusivo nel centro cittadino. Il soggetto, un uomo di 36 anni rintracciato in via Guerrini, è stato sorpreso mentre esercitava la vendita di fiori e mimose senza alcuna autorizzazione. Gli agenti hanno proceduto a contestare le violazioni amministrative previste (pari ad Euro 5.