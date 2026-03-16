Venere 2036 | la Russia lancia Venera-D

La Russia ha annunciato il lancio della missione Venera-D, prevista per il 2036, con l’obiettivo di esplorare Venere. La missione prevede l’invio di un orbiter, un lander e palloni atmosferici, tutti destinati a studiare il pianeta. Questa iniziativa si inserisce nel programma spaziale russo e mira a raccogliere dati sulle caratteristiche e le condizioni di Venere.

La Russia punta il suo sguardo verso Venere con un piano ambizioso per il 2036, progettando una missione denominata Venera-D che includerà orbiter, lander e palloni atmosferici. Nonostante le complesse dinamiche geopolitiche attuali, l’agenzia spaziale Roscosmos sta già lavorando a questa impresa che richiederà anni di sviluppo tecnologico prima del lancio previsto. L’iniziativa non nasce dal nulla: i primi studi risalgono al 2003, quando si ipotizzava persino una collaborazione internazionale con la NASA, sebbene oggi il progetto proceda prevalentemente come sforzo autonomo o in alleanza strategica con altri partner asiatici. Oltre la Luna: Il ritorno su Venere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venere 2036: la Russia lancia Venera-D Articoli correlati Leggi anche: Roma ci riprova: Gualtieri lancia la sfida olimpica per il 2036 o 2040 Spazio, la Russia lancia tre satelliti iranianiLa Russia ha lanciato in orbita tre satelliti per comunicazioni iraniani, il secondo lancio di questo tipo da luglio, secondo quanto riportato dalla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Venere 2036 la Russia lancia Venera D Discussioni sull' argomento BLUETTI Elite 300: una power station da 3kWh compatta e pronta a tutto; Ritorno all’inferno: la Russia lancia la sfida per Venere; La Russia ricalibra le ambizioni spaziali: nel 2036 il ritorno su Venere con la missione Venera-D. Mosca rilancia la sfida spaziale: nel 2036 nuova missione su VenereLo riportano alcuni media statali russi, secondo i quali l’agenzia spaziale Roscosmos starebbe lavorando al lancio della missione Venera-D nel 2036. hdblog.it Mosca rilancia la sfida spaziale: nel 2036 nuova missione su Venere x.com PASTA VENERE CON ASPARAGI E SPECK, un primo piatto facile e gustoso in pochi, semplici passaggi. Ricetta https://blog.giallozafferano.it/emanu74/ricetta-pasta-venere-con-asparagi-e-speck/ - facebook.com facebook