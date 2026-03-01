Archeotrekking nel bosco di Santa Venera | per la festa delle donna passeggiata archeologico-naturalistica a Carini

Domenica 8 marzo si svolge un archeotrekking nel bosco di Santa Venera a Carini, dedicato alla festa delle donne. L'evento prevede una passeggiata archeologico-naturalistica nel cuore del bosco, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra natura e reperti storici. L'iniziativa è rivolta a chi desidera scoprire il territorio attraverso una camminata guidata e un approfondimento sulla storia locale.

Domenica 8 marzo torna l'appuntamento con l'avventura per una imperdibile esperienza a contatto con la natura e la storia. Una passeggiata archeologico-naturalistica all'interno del bosco di Santa Venera, a Carini, in compagnia delle guide escursionistiche Aigae esperte del territorio e degli.