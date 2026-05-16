Venduta a un euro nei minimarket Dai rave ai diciottesimi la droga del palloncino sbarca a Roma
A Roma, si registra una diffusione sempre più diffusa di una sostanza chiamata “droga del palloncino”, venduta a un euro nei minimarket. La sua presenza si nota in vari contesti, dai rave party ai festeggiamenti di diciottesimi. La sostanza viene spesso passata tra i giovani come uno spinello, con alcuni che inspirano dal lattice colorato e poi ridono. La sua modalità di consumo e la facilità di acquisto attirano l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine.
Il palloncino passa di mano in mano come uno spinello. I ragazzi inspirano dal lattice colorato, trattengono il respiro per qualche secondo e poi iniziano a ridere. Qualcuno resta spaesato, qualcun altro perde per un attimo il contatto con quello che gli succede intorno. “L’effetto dura un minuto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
La droga del palloncino consumata dai calciatori di Serie A deve preoccupare i club: danni neurologiciDall'inchiesta sul giro di escort che coinvolge decine di calciatori di Serie A emerge anche l'uso da parte di questi ultimi della "droga del...
Leggi anche: La “droga del palloncino” nei party dei calciatori: come funziona davvero e cosa fa al cervello
A Roma è stato venduto un appartamento di lusso a oltre 12 milioni di euro ift.tt/iYuzU7Q x.com
La Juve Stabia venduta a un euro solo poche settimane fa facebook
Juve Stabia venduta a un euro ad Agnello: inchiesta della procuraLa Procura di Napoli vuole vederci chiaro sulla cessione della Juve Stabia da Solmate a Francesco Agnello al prezzo simbolico di un euro. È stato aperto un fascicolo di inchiesta, rivelato da Metropol ... msn.com
David Bowie: la demo di Starman venduta a 60mila euroÈ stato venduto all’asta per la bellezza di oltre 50mila sterline, ovvero circa 60mila euro. Stiamo parlando della prima registrazione del brano Starman di David Bowie. La demo della canzone, ... 105.net