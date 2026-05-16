Venduta a un euro nei minimarket Dai rave ai diciottesimi la droga del palloncino sbarca a Roma

A Roma, si registra una diffusione sempre più diffusa di una sostanza chiamata “droga del palloncino”, venduta a un euro nei minimarket. La sua presenza si nota in vari contesti, dai rave party ai festeggiamenti di diciottesimi. La sostanza viene spesso passata tra i giovani come uno spinello, con alcuni che inspirano dal lattice colorato e poi ridono. La sua modalità di consumo e la facilità di acquisto attirano l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine.

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