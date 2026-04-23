La droga del palloncino consumata dai calciatori di Serie A deve preoccupare i club | danni neurologici

Dall'inchiesta sul giro di escort che coinvolge decine di calciatori di Serie A emerge anche l'uso da parte di questi ultimi della "droga del palloncino". Questa dovrebbe essere la preoccupazione maggiore per i club che pagano milioni per le prestazioni di sportivi di alto livello: i possibili danni neurologici e l'impatto sulle prestazioni fisiche.🔗 Leggi su Fanpage.it

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