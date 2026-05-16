Venaria la sfida di Accorsi | una coalizione civica senza partiti

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Venaria, un candidato ha annunciato la creazione di una coalizione civica composta esclusivamente da cittadini, senza appoggio di partiti politici. La proposta si concentra sulla gestione delle periferie, considerate trascurate, e sulla possibilità di intervenire direttamente sui problemi locali. Nel frattempo, l’investimento destinato alla Vuelta è stato oggetto di critiche da parte dei residenti, che hanno sollevato dubbi riguardo alle modalità e all’uso delle risorse impiegate. La discussione si concentra sulle modalità di gestione delle periferie e sull’effettiva utilità degli investimenti effettuati.

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?? Punti chiave Come può una coalizione senza partiti gestire le periferie trascurate? Perché l'investimento per la Vuelta è stato criticato dai residenti? Cosa propone Accorsi per fermare lo spopolamento dei giovani verso Torino? Come cambierà la gestione del verde e delle strisce blu??? In Breve Elezioni amministrative previste tra domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Liste coinvolte includono Venaria Futura, Pensionati per Venaria e Venaria Amica e Solidale. Critica agli investimenti di 1 . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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