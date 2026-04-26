A Castrovillari e San Giovanni in Fiore si avvicinano le elezioni comunali previste per il 7 e 8 giugno. Le consultazioni coinvolgono sia liste civiche sia partiti politici, con l’ambiente che sembra influenzare le scelte degli elettori. In questa tornata elettorale, sono presenti diverse forze in campo, tra candidati e programmi, in un contesto in cui l’interesse per le questioni ambientali si fa sempre più evidente.

? Cosa sapere Elezioni 7-8 giugno a Castrovillari e San Giovanni in Fiore tra liste civiche e partiti.. Temi ambientali e sanità guidano la sfida tra Luca Donadio, Ernesto Bello e Marco Ambrogio.. Tra le vette del Pollino e i boschi della Sila, la politica del Cosentino si trasforma in una sfida di identità dove l’ambiente e la sanità dettano il ritmo delle battute elettorali in vista dei voti del 7 e dell’8 giugno. Mentre le città montane si preparano al possibile ballottaggio, la corsa per i comuni tra i 22 chiamati alle urne sui 79 calabresi totali vede emergere coalizioni civiche che cercano di colmare i vuoti lasciati dai partiti tradizionali, trasformando ogni proposta in un dibattito acceso sulla sopravvivenza stessa dei territori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castrovillari, l’onda civica sfida i partiti: l’ambiente guida il voto

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