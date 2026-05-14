Vela Ugolini Giubilei risalgono la classifica ai Mondiali Nacra 17! Azzurri in lotta per l’oro
Durante il terzo giorno dei Campionati Mondiali Nacra 17 nella baia di Quiberon, gli atleti italiani Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno migliorato significativamente la loro posizione in classifica, risalendo la graduatoria dopo una prima giornata senza gare a causa del vento forte. Con questa progressione, i due velisti si trovano ora in una posizione favorevole nella lotta per il titolo mondiale. La competizione prosegue con le ultime regate del torneo.
Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei cambiano marcia dopo una prima giornata opaca (ieri non si è gareggiato per vento forte) ed effettuano una progressione notevole nel day-3 dei Campionati Mondiali 2026 del catamarano misto Nacra 17, in corso di svolgimento nella baia di Quiberon. Quest’oggi gli organizzatori sono riusciti a portare a termine tutte e quattro le regate di flotta pianificate, portando a sette il numero complessivo di prove disputate. Il collaudato equipaggio azzurro, vice-campione del mondo in carica e ormai stabilmente da almeno tre anni nell’èlite globale della specialità, ha messo a referto quattro piazzamenti di qualità (2-2-5-1) balzando dal sesto al secondo posto della classifica generale con 25 punti netti anche grazie alla possibilità di poter scartare finalmente la 13ma posizione ottenuta nella Race 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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