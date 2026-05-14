Durante il terzo giorno dei Campionati Mondiali Nacra 17 nella baia di Quiberon, gli atleti italiani Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno migliorato significativamente la loro posizione in classifica, risalendo la graduatoria dopo una prima giornata senza gare a causa del vento forte. Con questa progressione, i due velisti si trovano ora in una posizione favorevole nella lotta per il titolo mondiale. La competizione prosegue con le ultime regate del torneo.

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei cambiano marcia dopo una prima giornata opaca (ieri non si è gareggiato per vento forte) ed effettuano una progressione notevole nel day-3 dei Campionati Mondiali 2026 del catamarano misto Nacra 17, in corso di svolgimento nella baia di Quiberon. Quest’oggi gli organizzatori sono riusciti a portare a termine tutte e quattro le regate di flotta pianificate, portando a sette il numero complessivo di prove disputate. Il collaudato equipaggio azzurro, vice-campione del mondo in carica e ormai stabilmente da almeno tre anni nell’èlite globale della specialità, ha messo a referto quattro piazzamenti di qualità (2-2-5-1) balzando dal sesto al secondo posto della classifica generale con 25 punti netti anche grazie alla possibilità di poter scartare finalmente la 13ma posizione ottenuta nella Race 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Ugolini/Giubilei risalgono la classifica ai Mondiali Nacra 17! Azzurri in lotta per l’oro

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