Vela Riccardo Pianosi eliminato in semifinale ai Mondiali di Formula Kite Tris iridato per Maeder

I Campionati Mondiali di Formula Kite 2026 si sono conclusi questa settimana nelle acque portoghesi di Viana do Castelo. La competizione ha visto l’eliminazione di Riccardo Pianosi in semifinale, mentre Maeder ha vinto il suo terzo titolo iridato. Le Medal Series hanno segnato la fine della manifestazione, portando a termine le gare che hanno deciso i campioni di questa edizione. La manifestazione ha attirato numerosi atleti e appassionati, con molte sfide e sorprese lungo il percorso.

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Vanno ufficialmente in archivio con la conclusione delle Medal Series i Campionati Mondiali di Formula Kite 2026, andati in scena questa settimana nelle acque portoghesi di Viana do Castelo. Ultima giornata che lascia l’amaro in bocca all’Italia ed in particolare a Riccardo Pianosi, eliminato in semifinale ed escluso quindi dal podio iridato. Il fenomenale marchigiano ha fallito dunque la missione di replicare la medaglia d’oro ottenuta lo scorso settembre a Cagliari nella passata edizione del Mondiale, dovendosi accontentare di un quinto posto sicuramente da non buttare via ma comunque deludente per il potenziale dell’atleta e per le aspettative della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Riccardo Pianosi eliminato in semifinale ai Mondiali di Formula Kite. Tris iridato per Maeder ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Riccardo Pianosi punta al bis iridato: sfida tra titani con Max Maeder ai Mondiali di Formula KiteDopo il Trofeo Princesa Sofia e la Semaine Olympique Française, che hanno inaugurato il Sailing Grand Slam 2026, a maggio si comincia a fare... Vela, Pianosi perde quota dopo il day-2 ai Mondiali Formula Kite. Maeder impeccabilePerde quota Riccardo Pianosi al termine della seconda giornata di competizioni valida per i Campionati Mondiali 2026 di vela, classe Formula Kite, in... Vela, Riccardo Pianosi chiude terzo l’Opening Series e accede alla semifinale dei Mondiali di Formula KiteRiccardo Pianosi non riesce a centrare il pass diretto per la finale e dovrà superare lo scoglio della semifinale per potersi giocare fino in fondo la ... oasport.it Vela, Riccardo Pianosi inscena una grande rimonta e sale in top3 ai Mondiali di Formula KiteDopo un paio di passi falsi che lo hanno affossato nella classifica provvisoria dopo le prime due giornate, Riccardo Pianosi trova finalmente continuità ... oasport.it