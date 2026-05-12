Vela Pianosi perde quota dopo il day-2 ai Mondiali Formula Kite Maeder impeccabile

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della seconda giornata dei Campionati Mondiali di vela 2026, disputati a Viana Do Castello in Portogallo, Riccardo Pianosi ha visto diminuire la sua posizione in classifica nella categoria Formula Kite. La giornata è stata caratterizzata anche dalla prestazione impeccabile di un altro concorrente, che ha mantenuto alta la sua competitività. La competizione prosegue con molte sfide ancora da affrontare per tutti i partecipanti.

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Perde quota Riccardo Pianosi al termine della seconda giornata di competizioni valida per i Campionati Mondiali 2026 di vela, classe Formula Kite, in fase di svolgimento questa settimana sulle acque di Viana Do Castello, in Portogallo. Prestazione altalenante quella dell’azzurro, complicatasi a causa di una quinta regata, la seconda odierna, problematica.   Dopo aver ottenuto la seconda piazza nel primo segmento disputato quest’oggi, il talento azzurro è infatti stato squalificato in quello successivo, raccogliendo così la ventottesima moneta e scivolando all’undicesimo posto con 24.0 punti netti. Perfetto invece il solito rivale, il rappresentante di Singapore Maximilian Maeder, avanti con 4.🔗 Leggi su Oasport.it

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