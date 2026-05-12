Vela Pianosi perde quota dopo il day-2 ai Mondiali Formula Kite Maeder impeccabile

Al termine della seconda giornata dei Campionati Mondiali di vela 2026, disputati a Viana Do Castello in Portogallo, Riccardo Pianosi ha visto diminuire la sua posizione in classifica nella categoria Formula Kite. La giornata è stata caratterizzata anche dalla prestazione impeccabile di un altro concorrente, che ha mantenuto alta la sua competitività. La competizione prosegue con molte sfide ancora da affrontare per tutti i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui