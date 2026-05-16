Vela Mondiali 49erFx | sogno sfumato per le azzurre per un solo punto
Alle gare dei Mondiali di vela nella classe 49erFX, le atlete italiane hanno concluso la competizione a un solo punto di distanza dal podio, con un risultato che ha evitato loro il podio. Durante le regate, le atlete hanno ottenuto una serie di risultati alterni, che hanno inciso sulla posizione finale. Un errore tattico in una delle prove ha contribuito a un distacco minimo rispetto alle concorrenti che hanno concluso in posizioni più alte, determinando così il risultato complessivo della regata.
? Domande chiave Come ha influito l'alternanza di risultati sulla classifica finale delle azzurre?. Quale errore tattico ha causato il distacco di un solo punto?. Perché il divario con i neozelandesi evidenzia una disparità tecnica?. Cosa deve cambiare nella preparazione per colmare il gap con le leader?.? In Breve Le spagnole Barcelò e Cantero vincono con 66.0 punti totali.. Le belghe Maenhaut e Geurts chiudono terze con 86.0 punti.. I neozelandesi Menzies e Lee Rush primi in 49er con 57.0 punti.. Pezzilli e Torroni terminano ventiduesimi con 121.0 punti netti.. Jana Germani e Giorgia Bertuzzi hanno mancato per un singolo punto la qualificazione alle Final Series dei Mondiali 2026 di vela, chiudendo l’undicesima posizione nella classe 49erFx dopo una giornata di regate decisive. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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