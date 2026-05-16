Vela Mondiali 49erFx | sogno sfumato per le azzurre per un solo punto

Alle gare dei Mondiali di vela nella classe 49erFX, le atlete italiane hanno concluso la competizione a un solo punto di distanza dal podio, con un risultato che ha evitato loro il podio. Durante le regate, le atlete hanno ottenuto una serie di risultati alterni, che hanno inciso sulla posizione finale. Un errore tattico in una delle prove ha contribuito a un distacco minimo rispetto alle concorrenti che hanno concluso in posizioni più alte, determinando così il risultato complessivo della regata.

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