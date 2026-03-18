LIVE Italia-Giappone 1-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | un solo punto nel terzo end per le azzurre

Durante la partita di curling femminile ai Mondiali del 2026, l’Italia ha perso contro il Giappone con il punteggio di 1-2. Nel terzo end, le azzurre sono riuscite a segnare un solo punto. La diretta streaming della gara tra Italia e Stati Uniti è prevista a partire dalle 21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 16.56. una stone azzurra a punto dopo 6 tiri del quarto end 16.52: Grave errore di Constantini che boccia la stone a punto giapponese ma manda fuori la sua stone e c’è un solo punto per l’Italia che getta al vento un’occasione quantomeno per pareggiare 16.45: Due le stone italiane a punto a 4 tiri dalla fine ma c’è una terza stone azzurra e una giapponese nella casa 16.43. Sono tre addirittura le stone azzurre dislocate orizzontalmente nella casa a punto quando mancano 6 tiri alla fine dell’end 16.40: Una stone italiana a punto dopo sei tiri del terzo end 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: un solo punto nel terzo end per le azzurre Articoli correlati LIVE Italia-Canada 3-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano rubata delle azzurre nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel terzo end Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Giappone 1 2 Mondiali... Temi più discussi: Billie Jean King Cup, tutto sul Giappone: la scheda delle avversarie dell'Italia; Missione in Giappone: rafforzata la collaborazione Italia–Giappone su ricerca e agroalimentare; Italia vs Giappone - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; A che ora Italia-Giappone e Italia-USA oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streaming. LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per una reazione d’orgoglioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling ... oasport.it Universiadi. Italia-Giappone 21-2. Domani le azzurre si giocano l'oro con la CinaLa Nazionale universitaria guidata da Aleksandra Cotti supera con un netto 21-2 il Giappone ed è finalista alle Universiadi di Chengdu. Domani alle 18.30 locali (-6h in Italia) il confronto con la ... federnuoto.it È ufficialmente iniziato il countdown per Italia-Giappone La sfida valida per i Qualifiers di #BJKCup, in programma a Velletri il 10 e l’11 aprile, è stata presentata alla Regione Lazio dal Presidente della FITP, Angelo Binaghi, il Presidente della Regione Laz - facebook.com facebook Giappone-Italia: ambasciatore Vattani riceve delegazione della Guardia di Finanza in missione a Tokyo @mariovattani x.com