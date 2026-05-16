Vela beffa per Germani-Bertuzzi ai Mondiali Azzurre appena fuori dalla top 10 nella penultima giornata
Durante la penultima giornata dei Mondiali di vela, l’equipaggio italiano composto da Germani e Bertuzzi non è riuscito ad entrare nella top 10, mancando così la qualificazione alle Final Series riservate alla classe 49erFx. Le due veliste hanno concluso la loro prova senza ottenere il risultato sperato, lasciando spazio ad altre coppie che hanno conquistato i posti utili per proseguire la competizione. La loro performance si inserisce in un quadro di sfide e eliminazioni che caratterizzano questa fase del torneo mondiale.
Nulla da fare per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi. L’equipaggio azzurro ha mancato l’appuntamento con le Final Series valide per i Campionati Mondiali 2026 di vela riservati alla classe 49erFx. Sfuma davvero di un soffio l’obiettivo delle nostre ragazze, le quali si sono dovute accontentare di una beffarda undicesima piazza. Le portacolori hanno cominciato la giornata raccogliendo la tredicesima posizione, per poi chiudere al terzo posto la regata successiva e guadagnando la quindicesima casella nell’ultima, totalizzando 109.0 punti netti, una sola lunghezza meno delle britanniche Freya Black-Saskia Tidey, decime con il punteggio di 108.0. Quindicesime invece Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, le quali si sono accontentante di 116. 🔗 Leggi su Oasport.it
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