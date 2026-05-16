Vela beffa per Germani-Bertuzzi ai Mondiali Azzurre appena fuori dalla top 10 nella penultima giornata

Durante la penultima giornata dei Mondiali di vela, l’equipaggio italiano composto da Germani e Bertuzzi non è riuscito ad entrare nella top 10, mancando così la qualificazione alle Final Series riservate alla classe 49erFx. Le due veliste hanno concluso la loro prova senza ottenere il risultato sperato, lasciando spazio ad altre coppie che hanno conquistato i posti utili per proseguire la competizione. La loro performance si inserisce in un quadro di sfide e eliminazioni che caratterizzano questa fase del torneo mondiale.

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