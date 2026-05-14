Il 14 maggio 2026, la liturgia invita i fedeli a riflettere sul comandamento dell’amore, richiamando le parole “Rimanete nel mio amore”. La giornata si concentra sul legame tra amore e gioia, sottolineando come vivere secondo questi principi possa portare a una felicità autentica. Non vengono presentati approfondimenti storici o interpretazioni, ma si invita semplicemente a scoprire il legame tra amore e pienezza di vita.

“Rimanete nel mio amore”. In questo 14 maggio, la liturgia ci invita a scoprire il segreto della vera gioia. Don Luigi Maria Epicoco ci guida a comprendere come il passaggio dalla servitù all’amicizia con Dio sia la chiave per dare un senso nuovo alla nostra vita. Le parole del Vangelo di questo 14 maggio toccano il cuore del cristianesimo: non siamo più esecutori di leggi, ma amici scelti da Dio. Gesù ci consegna il Suo comandamento non come un peso, ma come la via per raggiungere una gioia che sia “piena”. Il commento di Don Luigi Maria Epicoco ci aiuta a riflettere su questa straordinaria trasformazione interiore: la fede non è l’obbedienza cieca di un servo che non sa cosa fa il suo padrone, ma la risposta libera di chi si sente amato per primo.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 14 maggio 2026: il comandamento dell’amore e la gioia piena

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07 maggio 2026 - Dal Vangelo di Giovanni 15,9-11

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