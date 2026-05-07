Il Vangelo del 7 maggio 2026 sottolinea che Gesù invita a vivere secondo i Suoi comandamenti come via per abitare nell’Amore. La lettura evidenzia che questa scelta permette di sperimentare una felicità autentica già durante la vita terrena. Si afferma che il senso di colpa non è parte del progetto divino, ma piuttosto la gioia rappresenta il risultato naturale dell’osservanza dei Suoi insegnamenti.

Non siamo fatti per il senso di colpa, ma per la gioia. Nel Vangelo di oggi, 7 maggio 2026, Gesù ci svela che osservare i Suoi comandamenti è l’unico modo per abitare nell’Amore e trovare una felicità autentica già su questa terra. Il brano del Vangelo del 7 maggio 2026 ci riporta nel cuore del discorso d’addio di Gesù, dove le parole si fanno tenere e cariche di una promessa straordinaria. “Rimanete nel mio amore”: non è un obbligo, ma un invito a sostare dove il cuore trova finalmente pace. In questo giovedì, la liturgia ci sfida a guardare alla nostra vita cristiana non come a un elenco di doveri, ma come a un cammino verso la gioia piena. Accogliamo il testo di Giovanni e lasciamoci guidare dalla riflessione di Don Luigi Maria Epicoco per riscoprire il volto liberante della nostra fede.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 7 maggio 2026: Gesù ci insegna il segreto della gioia piena

O caminho de Maria: Paz ao mundo e santidade para a alma - Irmão Luis Maria | Escola de Formação

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