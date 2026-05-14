In diverse zone della città, negozi e locali pubblici si trovano a fronteggiare un aumento di episodi di furto e vandalismo. La diffusione di attività abusive e il degrado urbano contribuiscono a un clima di insicurezza che coinvolge commercianti e cittadini. Questa situazione genera preoccupazione tra chi gestisce attività commerciali e chi vive quotidianamente il tessuto urbano, rendendo evidente una crescente fragilità nel contesto locale.

Una città percepita come sempre più fragile, dove commercianti e pubblici esercizi fanno i conti con furti, vandalismi, abusivismo e un crescente senso di insicurezza. È il quadro che emerge da Firenze in occasione di “Legalità, ci piace! 2026”, la giornata promossa a livello nazionale da.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sicurezza urbana a Taranto, Alfeo (FdI): “Cresce il disagio in centro tra furti e atti di teppismo”Tarantini Time QuotidianoIl vicepresidente del Circolo Radici di Fratelli d’Italia Taranto, Arcangelo Alfeo, interviene sul tema della sicurezza...

Furti, abusivismo e insicurezza sociale: commercio sotto pressione anche a Udine e provinciaCambiano le città e cambia anche il modo in cui si percepisce – e si subisce – l'illegalità.

Temi più discussi: Negozi sotto pressione, tra furti e degrado cresce l'emergenza sicurezza; Ikea cambia marcia: Negozi in città e focus su aziende e uffici, la nuova strategia partirà dall'Italia; Roma, stop a minimarket e negozi di souvenir in centro: la mossa per fermare l’overtourism; Serrande abbassate in provincia di Frosinone: in dieci anni chiusi 657 negozi, è allarme commercio.

Lo scenario internzazonale, il declino dei negozi di vicinato nel bresciano, il trasporto pubblico e la cronaca, dalle prime pagine dei quotidiani locali di oggi Alle 9:30 la Rassegna stampa streaming vocecamuna.it/streaming-radi… x.com

Prezzo uova in crescita: domanda record, filiera sotto pressione e rincari tra inflazione, costi energetici e influenza aviariaPrezzo uova in aumento: domanda in crescita, costi e produzione sotto pressione tra inflazione, aviaria e cambiamenti nei consumi alimentari. Negli ultimi anni, il mercato delle uova è diventato uno ... blitzquotidiano.it

Negozi, più di 4mila chiusi in Emilia-Romagna negli ultimi 13 anni: Commercio di prossimità sotto pressione intensa. Ecco i settori più colpitiDal 2012 al 2025 il calo delle imprese del commercio al dettaglio è del 23,2%, secondo un report di Confcommercio. Ci sono però anche attività che crescono: ecco come è cambiato il panorama nel nostro ... ilrestodelcarlino.it