Negozi sotto pressione tra furti e degrado cresce l' emergenza sicurezza
In diverse zone della città, negozi e locali pubblici si trovano a fronteggiare un aumento di episodi di furto e vandalismo. La diffusione di attività abusive e il degrado urbano contribuiscono a un clima di insicurezza che coinvolge commercianti e cittadini. Questa situazione genera preoccupazione tra chi gestisce attività commerciali e chi vive quotidianamente il tessuto urbano, rendendo evidente una crescente fragilità nel contesto locale.
Una città percepita come sempre più fragile, dove commercianti e pubblici esercizi fanno i conti con furti, vandalismi, abusivismo e un crescente senso di insicurezza. È il quadro che emerge da Firenze in occasione di “Legalità, ci piace! 2026”, la giornata promossa a livello nazionale da.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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