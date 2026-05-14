Negozi sotto pressione tra furti e degrado cresce l' emergenza sicurezza

Da firenzetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse zone della città, negozi e locali pubblici si trovano a fronteggiare un aumento di episodi di furto e vandalismo. La diffusione di attività abusive e il degrado urbano contribuiscono a un clima di insicurezza che coinvolge commercianti e cittadini. Questa situazione genera preoccupazione tra chi gestisce attività commerciali e chi vive quotidianamente il tessuto urbano, rendendo evidente una crescente fragilità nel contesto locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una città percepita come sempre più fragile, dove commercianti e pubblici esercizi fanno i conti con furti, vandalismi, abusivismo e un crescente senso di insicurezza. È il quadro che emerge da Firenze in occasione di “Legalità, ci piace! 2026”, la giornata promossa a livello nazionale da.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Sicurezza urbana a Taranto, Alfeo (FdI): “Cresce il disagio in centro tra furti e atti di teppismo”Tarantini Time QuotidianoIl vicepresidente del Circolo Radici di Fratelli d’Italia Taranto, Arcangelo Alfeo, interviene sul tema della sicurezza...

Furti, abusivismo e insicurezza sociale: commercio sotto pressione anche a Udine e provinciaCambiano le città e cambia anche il modo in cui si percepisce – e si subisce – l'illegalità.

Temi più discussi: Negozi sotto pressione, tra furti e degrado cresce l'emergenza sicurezza; Ikea cambia marcia: Negozi in città e focus su aziende e uffici, la nuova strategia partirà dall'Italia; Roma, stop a minimarket e negozi di souvenir in centro: la mossa per fermare l’overtourism; Serrande abbassate in provincia di Frosinone: in dieci anni chiusi 657 negozi, è allarme commercio.

Prezzo uova in crescita: domanda record, filiera sotto pressione e rincari tra inflazione, costi energetici e influenza aviariaPrezzo uova in aumento: domanda in crescita, costi e produzione sotto pressione tra inflazione, aviaria e cambiamenti nei consumi alimentari. Negli ultimi anni, il mercato delle uova è diventato uno ... blitzquotidiano.it

Negozi, più di 4mila chiusi in Emilia-Romagna negli ultimi 13 anni: Commercio di prossimità sotto pressione intensa. Ecco i settori più colpitiDal 2012 al 2025 il calo delle imprese del commercio al dettaglio è del 23,2%, secondo un report di Confcommercio. Ci sono però anche attività che crescono: ecco come è cambiato il panorama nel nostro ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web