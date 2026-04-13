Degrado dietro la stazione l’Ugl | Preoccupazione tra i ferrovieri Offriamo formazione e aiuto legale

La morte di un uomo di 32 anni, avvenuta sabato scorso, sembra essere collegata a un’overdose e ha portato alla luce le condizioni di degrado presenti dietro la stazione ferroviaria. I ferrovieri esprimono preoccupazione per la situazione, che coinvolge problemi di sicurezza e insalubrità nell’area. L’organizzazione sindacale ha annunciato iniziative di formazione e assistenza legale per affrontare le criticità.

La morte di un uomo di 32 anni, avvenuta sabato scorso probabilmente a causa di una overdose, riaccende i riflettori sull’area che si trova sul retro della stazione e sulle sue problematiche. A intervenire partendo dall’accaduto, ma allargando lo sguardo anche ad altre questioni e proponendo una serie di interventi, è l’Ugl Ferrovieri. "Una tragedia – si legge nella nota del sindacato – che addolora e interroga, riportando alla luce il dramma delle morti legate alla dipendenza e alla solitudine ai margini della città, e il senso di responsabilità collettiva per un aiuto che, forse, non è arrivato in tempo". In questo quadro, l’Ugl fa proprio il pensiero di un ferroviere che frequenta quotidianamente per lavoro lo scalo ferrarese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Degrado dietro la stazione, l’Ugl: "Preoccupazione tra i ferrovieri. Offriamo formazione e aiuto legale" Giovane morto in stazione, i ferrovieri: "Degrado, serve sicurezza". E c'è il dialogo con il ComuneUna vita spezzata in pochi istanti, in una sera qualunque di inizio aprile, tra la stazione e i palazzi abbandonati di via del Lavoro. Cambio della Guardia nella Segreteria Ugl Ferrovieri Toscana. A Turcheria subentra BrogiDopo la nomina a membro della Segreteria Nazionale UGL Ferrovieri del Segretario uscente, l'aretino Marco Turcheria, si è reso necessario un cambio...