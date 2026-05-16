Valtur ha annunciato il suo debutto nel settore marittimo con un nuovo servizio di crociere, partendo con un caicco diretto verso Bodrum. Dopo aver consolidato la propria presenza nel settore delle strutture di alta quota a Cervinia, l’azienda si è espansa introducendo un’offerta di ospitalità su imbarcazioni di lusso. L’obiettivo è proporre un’esperienza di soggiorno in mare, mantenendo il posizionamento “upper upscale” che caratterizza il marchio.

Dopo il successo del rifugio d’alta quota a Cervinia, Valtur evolve il proprio concetto di ospitalità “upper upscale” portandolo tra le onde. Debutta il Caicco Valtur, un’elegante imbarcazione di 47 metri che trasforma il modello del resort in un’esperienza itinerante sulla Costa Turchese. Con sole 15 cabine e un equipaggio dedicato, il progetto punta sull’esclusività: a bordo, figure chiave come l’Experience Manager e il Wellness Designer curano ogni dettaglio, dalle escursioni su misura al benessere. Non solo una crociera, ma un hub lifestyle galleggiante dove la cucina mediterranea incontra il fascino della navigazione tradizionale turca. Le partenze, previste ad agosto da Bodrum, toccano perle come l’isola di Orak e Sedir, offrendo un mix perfetto tra privacy, mare cristallino e cultura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Valtur debutta in mare. In caicco verso Bodrum

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