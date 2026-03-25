Un caicco è arrivato al porto canale di Bellaria Igea Marina. La nave offrirà servizi di pernottamento e aperitivi a bordo per due giorni. La presenza della imbarcazione rappresenta una novità nel settore turistico locale. L'imbarcazione si trova ormeggiata nel porto e sarà visitabile dai turisti fino alla sua partenza.

Una nuova offerta turistica particolare ha attraccato al porto canale di Bellaria Igea Marina, due giorni fa: è un maestoso caicco che proporrà pernottamenti e aperitivi a bordo. L’idea porta la firma d’autore di uno degli imprenditori che hanno fatto la storia dell’ospitalità locale, Claudio Coppi Vasini. Non si tratta di una semplice imbarcazione ma di una vera e propria struttura alberghiera galleggiante. La goletta chiamata Latife Sultan, è un’unità di grande pregio, una goletta di 24 metri tutta di legno mogano. La motoveliero è arrivata in Romagna dopo 10 giorni di viaggio, direttamente dal porto di Palermo. L’idea, maturata con passione e dedizione da Coppi da diverso tempo, prevede una formula di altissimo livello: un servizio di B&B nautico di lusso e anche mezza pensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attracca in porto il caicco ’da aperitivo’

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