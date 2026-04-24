Sanità ecco il nuovo Piano Integrato della Salute | Esperienze e competenze per valorizzare i servizi

In questi mesi si è svolto un percorso di co-programmazione che ha portato all’approvazione del nuovo Piano Integrato di Salute (PIS) 2026-2028 per la zona Distretto Livornese. La conferenza dei sindaci integrata ha dato il via libera al documento, il quale si focalizza su esperienze e competenze per valorizzare i servizi sanitari. Durante il processo, si è enfatizzata l’importanza della partecipazione e del dialogo tra le parti coinvolte.

Partecipazione e dialogo. È all'insegna di questi aspetti che si è svolto in questi mesi il percorso di co-programmazione concluso con l’approvazione formale da parte della conferenza dei sindaci integrata del nuovo Piano Integrato di Salute (PIS) 2026-2028 della zona Distretto Livornese. Si.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Salute, aumentano i servizi. C’è l’ok al Piano integratoBIBBIENA Approvato dalla Conferenza Sanitaria il Piano integrato di salute 2026 della Zona Casentino. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sanità, ecco il nuovo Piano Integrato della Salute: Esperienze e competenze per valorizzare i servizi; Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Leno, ecco il modello integrato socio-sanitario; Sanità, inaugurata nuova Casa della Comunità: cosa c'è dentro, servizi e orari. ’Una sanità più vicina’. Approvato il Piano integrato della saluteLa Conferenza Zonale Integrata dei sindaci della Valle del Serchio, nella seduta del 25 febbraio, ha approvato il Piano Integrato di Salute (PIS) e la Programmazione Operativa Annuale 2026 (POA 2026). lanazione.it Sanità, per il Piano sanitario lucano l'ok della commissione permanenteLa Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria ha dato il via libera alla proposta di Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2026 ... ansa.it VIESTE - LETTERA APERTA: GLI ABITANTI DEL "PIANO INTEGRATO" CHIEDONO INTERVENTI PER ELIMINARE DEGRADO URBANO, EMISSIONI DI POLVERI E DISTURBO DELLA QUIETE PUBLICA "Gentile Sindaco Del comune di Vieste Assessore ai L facebook