Terna premia le competenze per valorizzare le donne

In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento femminile, promuovendo iniziative che favoriscono l'accesso, la crescita e lo sviluppo professionale delle donne all'interno del Gruppo. Attraverso una strategia fondata sui principi del merito, del rispetto e dell'inclusione, la società guidata da Giuseppina Di Foggia crea opportunità concrete per rafforzare la presenza e il ruolo delle donne, sostenendo una cultura che premia le competenze. «L'8 marzo è un'occasione per riflettere su quanto stiamo facendo in Terna per la parità di genere, dal momento dell'assunzione al successivo percorso professionale.