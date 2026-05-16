Valorizzare il Bagno Grande Siglato il nuovo accordo Nasce una Fondazione

Recentemente è stato firmato un accordo che prevede la creazione di una fondazione dedicata alla valorizzazione del sito archeologico del Bagno Grande, situato a San Casciano dei Bagni. L'obiettivo è promuovere la tutela e la fruizione di uno dei ritrovamenti più significativi degli ultimi anni nel settore. La decisione ha suscitato interesse tra esperti e istituzioni, che intendono preservare e rendere accessibile il patrimonio archeologico emerso in questo luogo.

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