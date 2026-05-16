Valorizzare il Bagno Grande Siglato il nuovo accordo Nasce una Fondazione

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è stato firmato un accordo che prevede la creazione di una fondazione dedicata alla valorizzazione del sito archeologico del Bagno Grande, situato a San Casciano dei Bagni. L'obiettivo è promuovere la tutela e la fruizione di uno dei ritrovamenti più significativi degli ultimi anni nel settore. La decisione ha suscitato interesse tra esperti e istituzioni, che intendono preservare e rendere accessibile il patrimonio archeologico emerso in questo luogo.

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C’è grande attenzione attorno ai ritrovamenti archeologici del Bagno Grande, a San Casciano dei Bagni, uno dei siti più importanti emersi negli ultimi anni nel panorama internazionale. Il progetto coinvolge diversi soggetti istituzionali: dal Comune al ministero della Cultura, dalla Regione Toscana all’Università per Stranieri di Siena. Proprio grazie alla collaborazione tra enti pubblici, mondo della ricerca e territorio nascerà a breve una Fondazione di partecipazione, individuata come lo strumento più adatto per garantire una gestione stabile e integrata delle attività future legate all’area archeologica. La Regione ha approvato, nell’ultima seduta della Giunta regionale, il nuovo schema di accordo di valorizzazione sottoscritto da tutti gli attori in campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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