A Napoli nasce l’associazione la Rotta dei Focei | siglato l’accordo internazionale tra il comune di Ascea Focea e Saronikos

A Napoli è stata ufficialmente costituita l’associazione “La Rotta dei Focei – The Route of the Phocaeans” durante un evento tenutosi nella Sala della Loggia del Maschio Angioino. L’accordo internazionale è stato firmato tra il Comune di Ascea, Focea e Saronikos, segnando un passo concreto per il progetto di collaborazione tra le tre realtà. L’iniziativa riguarda un percorso che coinvolge diverse località e mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale legato ai Fenici.

Tempo di lettura: 2 minuti È nata ufficialmente l’Associazione “La Rotta dei Focei – The Route of the Phocaeans”, nella Sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli, segnando un passaggio operativo e concreto per il progetto internazionale promosso dal Comune di Ascea. L’incontro ha visto una significativa partecipazione istituzionale e un clima di forte condivisione tra i territori coinvolti. Ad aprire i lavori sono stati il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio, seguiti dagli interventi dei rappresentanti dei comuni partner: Stefano Sansone per Ascea, Saniye F?ç? per Focea (Turchia) e Dimitrios Papachristou per Saronikos (Grecia).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Napoli nasce l’associazione la Rotta dei Focei: siglato l’accordo internazionale tra il comune di Ascea, Focea e Saronikos Notizie correlate Appalto integrazione scolastica Fidenza: siglato accordo tra Comune e FP CGIL territorialeUn lungo confronto fra le parti che ha portato a un sostanziale aggiornamento dell’appalto per l’affidamento dei servizi educativi, scolastici ed... Energia solare, asse Napoli-Cina: siglato l’accordo tra Seapower e JolywoodNEL 2025 il fotovoltaico ha rappresentato il 13% della produzione elettrica dell’Unione Europea, confermandosi una delle principali fonti rinnovabili... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli segna il gol della solidarietà: nasce l’alleanza con Ail per la lotta alle malattie del sangue; Napoli ha un nuovo Terzo Luogo - Radio Studio90 Italia; Serenata a Napoli, Serena Rossi al Teatro Sistina; Olimpiadi 2036, sognare si può: Ponte tra Napoli e Roma. Con l’IA traduzione istantanea per capire la burocrazia: a Napoli nasce l’app che aiuta i migrantiSi chiama Aiuto Amico e promette di tendere una mano agli immigrati, partendo da quelli di Napoli (132.446, più di un cittadino su 10): è stata presentata oggi l’innovativa App sviluppata da un ... napoli.repubblica.it Pecoraro Scanio: a Napoli nasce un polo per l'agricoltura del futuroRoma, 10 apr. (askanews) - Nasce proprio a Napoli un centro di eccellenza per l'agricoltura del futuro: un polo Agritech che coinvolge università italiane, imprese, ricercatori, studenti e innovatori ... quotidiano.net Vado a Napoli. . C’è una cosa che chi nasce a Napoli scopre solo quando va via. Che non è soltanto la città in cui è cresciuto. È un modo di vedere il mondo, di sentire le persone, di vivere le giornate. E quando la lasci, capisci che non l’hai lasciata davvero. T - facebook.com facebook I post della Lega Serie A per lo Scudetto del Napoli vs i post della Lega Serie A per lo Scudetto dell’Inter. Si nota una piccola, leggera differenza di trasporto e pathos, sembrerebbe addirittura tifo ma lo escludo dai x.com