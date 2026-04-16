Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha firmato un accordo con la Fondazione Roma per realizzare interventi di inclusione sociale e lavorativa negli istituti penitenziari. L’obiettivo è di sviluppare programmi che favoriscano la riabilitazione e riducano i rischi di recidiva tra i detenuti. La collaborazione prevede attività di formazione e inserimento lavorativo, con un focus sulla riqualificazione dei soggetti coinvolti.

Il Cnel e la Fondazione Roma promuoveranno interventi di inclusione negli istituti penitenziari per ridurre le tariffe di recidiva. A prevederlo è il protocollo d'intesa siglato ieri tra il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e l'ente privato non profit guidato da Franco Parasassi. "Questo protocollo - ha commentato il presidente della Fondazione Roma, Franco Parasassi - rappresenta un passaggio importante nella costruzione di un modello di collaborazione stabile tra istituzioni, fondazioni e territorio, capace di tradurre la visione strategica in interventi concreti e misurabili". Tra i principali obiettivi del patto quello di ridurre i tassi di recidiva attraverso lo sviluppo delle competenze e la creazione di opportunità di lavoro.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cnel e Fondazione Roma, siglato l'accordo per l'inclusione sociale e lavorativa

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