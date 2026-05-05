Gli spazi esterni dei nidi e materne diventano aule all' aperto | Roma punta sull' outdoor education

A Roma, gli ambienti esterni delle strutture per l’infanzia sono stati trasformati in aule all’aperto. Questa iniziativa riguarda i nidi e le scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di utilizzare gli spazi esterni come ambienti didattici. La decisione si inserisce nel progetto di promuovere l’outdoor education, portando le attività educative all’esterno delle classi tradizionali.

Gli spazi esterni dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Roma diventano “aule all’aperto” per l’outdoor education. L’idea è partire con un progetto pilota in almeno una struttura per ogni municipio, grazie a risorse che ammontano a due milioni di euro.Tutto nasce da una mozione a prima firma.🔗 Leggi su Romatoday.it

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