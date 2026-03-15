Bufera di neve sull’Alta Valle Intelvi | alberi sulla strada e vigili del fuoco in azione dalle 4 del mattino

Una massiccia nevicata ha colpito le montagne dell’Alta Valle Intelvi, con alberi caduti sulla strada e interventi dei vigili del fuoco che sono iniziati alle 4 del mattino. La neve ha causato disagi sulla viabilità locale, costringendo i pompieri a intervenire più volte nel corso della mattinata per rimuovere ostacoli e mettere in sicurezza le zone interessate.

Dalle 4 del mattino interventi dei vigili del fuoco sulla provinciale 13 a Lanzo Intelvi per alberi e rami caduti sulla strada dopo la forte nevicata Gli operatori hanno effettuato diversi interventi di taglio piante e rimozione di ostacoli dalla sede stradale, lavorando per mettere in sicurezza la viabilità e consentire il passaggio dei veicoli. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte. La nevicata, che in alcune zone ha lasciato accumuli significativi, ha creato disagi soprattutto nelle aree più alte della valle, dove il peso della neve sugli alberi ha provocato cedimenti e ostruzioni lungo la strada. Le condizioni meteo difficili hanno interessato in generale l’area montana del lago di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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