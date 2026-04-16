Nella giornata si è ufficializzato l'accordo tra il pilota Pedro Acosta e il team Ducati, segnando un passo importante nel mondo del MotoGP. Contestualmente, sono state fornite indicazioni sulla posizione del team nei confronti di Francesco Bagnaia, che continuerà a essere uno dei piloti di punta. La firma di Acosta rappresenta una novità significativa per gli equilibri della squadra, mentre le dichiarazioni ufficiali hanno chiarito alcuni aspetti delle future scelte tecniche e sportive.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Pedro Acosta ha firmato il contratto con Ducati prima che Francesco Bagnaia avesse la possibilità di riprendersi dalla sua fase difficile. Nel 2025, Bagnaia, già vincitore di due titoli mondiali con la squadra, non è riuscito a ritrovare il suo ritmo. Nonostante abbia collezionato due vittorie e otto podi, la sua inconsistenza e diversi ritiri lo hanno portato a chiudere la stagione in quinta posizione, rompendo una striscia di quattro anni di piazzamenti nei primi due posti. L’arrivo di Marc Marquez nel 2025 ha intensificato ulteriormente la pressione su Bagnaia.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Accordo di Pedro Acosta con Ducati: la visione del team su Francesco Bagnaia si chiarisce.

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