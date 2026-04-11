In MotoGP, Aprilia ha deciso di non collaborare più con Ducati, scegliendo di gareggiare in modo indipendente. Questa scelta segna un cambiamento rispetto alle collaborazioni precedenti tra le due case. La scuderia di Aprilia ha annunciato ufficialmente la fine del supporto congiunto, puntando ora a sviluppare un percorso autonomo nel campionato. La decisione è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Michael Laverty, ex pilota e commentatore esperto, ha recentemente espresso le sue impressioni sul significativo progresso di Aprilia in MotoGP, sottolineando come la squadra di Noale stia finalmente uscendo dall’ombra di Ducati. Nonostante esista ancora un gap notevole nelle risorse tra i due team, Aprilia sta dimostrando di avere le carte in regola per competere ai vertici della categoria. Finora, il 2026 si presenta come un anno straordinario per Aprilia, con Marco Bezzecchi che ha conquistato vittorie in tutte e tre le gare disputate.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Laverty: Aprilia non si appoggia più a Ducati in MotoGP, ma corre da sola.

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