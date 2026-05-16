Val Veny | sbarra elettronica per proteggere i cantieri delle funivie
Una sbarra elettronica con sistema QR è stata installata per regolare l'accesso ai cantieri delle funivie nella Val Veny. La nuova tecnologia permette di verificare i permessi in modo digitale, riducendo i passaggi manuali. Restano autorizzati a entrare senza restrizioni coloro che possiedono i permessi già in vigore. Le modalità di accesso saranno gestite attraverso l’utilizzo del codice QR, che sarà scansionato all’ingresso. Non sono previste altre limitazioni per chi ha diritto di accesso alla valle.
? Domande chiave Come cambierà l'accesso alla Val Veny con il nuovo sistema QR?. Chi potrà continuare a salire in valle senza nuovi blocchi?. Perché i cantieri delle funivie richiedono una sbarra elettronica immediata?. Quanto costerà il nuovo ponte definitivo sul torrente Rochefort?.? In Breve Accesso tramite targhe o QR code per chi ha diritti di passaggio in Val Veny.. L'assessore Alberto Motta coordina l'iter per il nuovo ponte sul torrente Rochefort.. Nuovo ponte sul Rochefort da 930.000 euro con 500.000 euro di contributo regionale.. Cantiere ponte Rochefort previsto per settembre 2026 dopo colate detritiche del 5 agosto 2022.. A Courmayeur, il Consiglio comunale di venerdì 15 maggio ha approvato l’installazione di una sbarra elettrica sulla strada consortile della Val Veny per proteggere i cantieri delle funivie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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