Val Veny | sbarra elettronica per proteggere i cantieri delle funivie

Una sbarra elettronica con sistema QR è stata installata per regolare l'accesso ai cantieri delle funivie nella Val Veny. La nuova tecnologia permette di verificare i permessi in modo digitale, riducendo i passaggi manuali. Restano autorizzati a entrare senza restrizioni coloro che possiedono i permessi già in vigore. Le modalità di accesso saranno gestite attraverso l’utilizzo del codice QR, che sarà scansionato all’ingresso. Non sono previste altre limitazioni per chi ha diritto di accesso alla valle.

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