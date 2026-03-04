Un'inchiesta valuta le responsabilità nel fallimento della cabinovia di Socrepes, un progetto costato 35 milioni di euro. Secondo alcune fonti, i colossi delle funivie avrebbero ostacolato l’opera, nel tentativo di farla deragliare. La vicenda si concentra sulla gestione dell’opera e sui presunti ostacoli incontrati durante i lavori, che ora mettono in discussione il destino dell’intera struttura.

BELLUNO – La cabinovia di Socrepes rischia di diventare il vero “buco nero” delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: prima a causa dei ritardi, poi per l’inchiesta avviata dalla Procura di Belluno ed ora anche per lo scontro che si profila tra la società governativa Simico e i due colossi dell’impiantistica a fune, Leitner e Doppelmayr. Il completamento dell’opera da 35 milioni di euro era dato per certo, così da permettere il trasporto degli spettatori dal centro di Cortina alle piste dove si sono disputate le gare di sci alpino femminile. Il termine è stato mancato, perché il 6 febbraio non era ancora stata installata la fune di trascinamento delle 50 cabine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta su Socrepes, ora il flop olimpico da 35 milioni è colpa dei colossi delle funivie: “Ci hanno ostacolato per far deragliare l’opera”

