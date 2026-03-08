Otto marzo Sbarra | Il futuro del territorio passa dal lavoro delle donne

L’8 marzo, la leader sindacale sottolinea che in Calabria questa giornata non deve essere solo simbolica, ma un’occasione per riflettere sulla condizione delle donne. Aggiunge che il futuro del territorio dipende anche dal contributo femminile e che è importante promuovere una consapevolezza condivisa sulla loro presenza e ruolo nella società e nel mondo del lavoro.

La segretaria generale Cisl Metropolitana Nausica Sbarra: "Occupazione, parità salariale e welfare territoriale sono le vere sfide per garantire libertà e dignità alle donne" "In Calabria l’8 marzo non può essere soltanto una ricorrenza simbolica. Deve rappresentare un momento di consapevolezza e di responsabilità collettiva rispetto alla condizione delle donne nel nostro territorio. Le donne sono una risorsa straordinaria per la società, per il lavoro e per lo sviluppo delle comunità. Tuttavia, continuano a scontrarsi con limiti strutturali che riguardano l’accesso al lavoro, la stabilità occupazionale, la parità salariale e la conciliazione tra vita e lavoro, spesso resa ancora più difficile da un sistema di welfare territoriale insufficiente". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Otto marzo, Bonforte sogna "una Reggio amica delle donne con lavoro, diritti e servizi"La riflessione della segretaria cittadina del Partito Democratico: "L’8 marzo deve essere soprattutto una giornata di consapevolezza" “Ha ancora...

8 marzo, la condizione delle donne peggiora in provincia, la Cgil: "Sempre di escono dal mercato del lavoro"“Un divario enorme, che pesa sulla vita quotidiana delle lavoratrici ma che ha effetti ancora più gravi nel lungo periodo: salari più bassi...

Tutto quello che riguarda Otto marzo.

Discussioni sull' argomento Iran. Sbarra: Sostegno a tutte le donne che lottano per la libertà, i diritti e la democrazia. Le immagini della fiaccolata simbolica di Cgil Cisl Uil davanti all’Ambasciata iraniana - CISL; Per la Giornata internazionale della donna, il reading teatrale a San Giorgio delle Pertiche l'8 marzo 2026; Lavoro femminile, diritti e sviluppo sociale: la sfida che attraversa la Calabria e chiama istituzioni e sindacato a una nuova responsabilità · ilreggino.it; Si blocca ancora la sbarra del passaggio a livello di Dueville dove è rimasta infilzata una corriera.

OLTRE L'OTTO MARZO / Toccò agli dei, a un mazzetto di vecchi con la barba bianca e la tunica lunga fino ai piedi, a Mag o a Tur Qualcuno rise così forte che nacque tutto - facebook.com facebook

8/3/26. Otto Marzo: vogando sul canal Vena con Antonia e la sua barchetta... x.com