A Vaiano Cremasco un incendio ha coinvolto una lavanderia, provocando l’inagibilità del reparto stireria e danni a diversi macchinari. La situazione è stata scoperta grazie all’osservazione di un passante, che ha segnalato il fumo proveniente dal locale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso e non si esclude che si tratti di un episodio doloso. Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo e sui possibili responsabili.

Viano Cremasco (Cremona) – Fortunatamente un passante ha notato qualcosa di strano. Di solito dalla lavanderia industriale Pragma di via Olivetti a Vaiano Cremasco usciva del fumo che altri non era che vapore acqueo e per questo ai vigili del fuoco venivano inoltrate chiamate allarmanti con richieste di interventi, ma stavolta quel fumo era diverso: più denso e più scuro. L’allarme. Di qui la scelta di questa persona di avvertire i vigili del fuoco che nella lavanderia stava accadendo qualcosa di strano. Erano le 21.30 di giovedì, quando l’urlo delle sirene ha squarciato la tranquillità del paese. Sul posto sono arrivate due autopompe dei vigili del fuoco di Crema e l’autoscala dei colleghi di Lodi (Crema non ha autoscala da anni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vaiano Cremasco, incendio nella lavanderia: reparto stireria inagibile e macchinari danneggiati. Non si esclude il dolo

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