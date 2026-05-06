Incendio distrugge due auto a Grotte si indaga per dolo

Un incendio ha danneggiato due automobili in contrada Mandra, nella periferia di Grotte. Le fiamme hanno distrutto i veicoli e le autorità stanno indagando per stabilire se si tratti di un episodio doloso. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell'ordine stanno esaminando le prove sul posto per chiarire le cause dell'incendio.

Potrebbe essere doloso l'incendio che ha danneggiato due automobili in contrada Mandra, nella periferia di Grotte. Il rogo ha interessato una Audi A3 di proprietà di un cinquantenne libero professionista e una Fiat Panda di una pensionata sessantanovenne.A lanciare l'allarme sono stati i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Collelicino di Terni: incendio distrugge tre auto, due alimentate a metanoMomenti di tensione a Collelicino, frazione di Terni, dove un incendio ha distrutto tre autovetture, di cui due alimentate a metano. Vico Equense, incendio distrugge auto e danneggia hotel: due arresti tra Villaricca e QualianoSvolta nelle indagini sull’incendio doloso avvenuto nel febbraio 2025 a Vico Equense, che causò gravi danni a diverse auto e a una struttura... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio distrugge due auto a Grotte, si indaga per dolo; Terni: incendio distrugge due auto e una rimessa in zona Polymer; Fano, incendio nella notte distrugge quattro auto in un'officina meccanica: le fiamme per un cortocircuito; Quasi certa l’origine dolosa dell’incendio di Compignano. Doppio schianto nella notte ed all’alba sulle strade: paura e danni. Ed a Turate un incendio distrugge un’auto in sosta? Ore 6, incidente stradale in autostrada A9 prima dell' uscita di Turate. Due vetture coinvolte, due feriti lievi. In posto Vigili del fuoco, 118 Areu e ... ciaocomo.it Auto distrutte dalle fiamme, incendio dolosoLIVORNO: Il rogo, domato dai vigili del fuoco, ha distrutto due macchine e coinvolto anche la facciata di una palazzina. Indaga la polizia ... toscanamedianews.it Schio, incendio distrugge un carro di Carnevale: secondo episodio in pochi mesi - facebook.com facebook Schio, incendio distrugge un carro di Carnevale: secondo episodio in pochi mesi x.com