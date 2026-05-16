Vai Valeria! | singolo insieme per Piji e Sergio Cammariere

Il 15 maggio è stato pubblicato il nuovo singolo di Piji, intitolato “Vai, Valeria!”. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il brano vede la collaborazione di Sergio Cammariere. La canzone descrive l’amore come un terremoto desiderato, rappresentando una catastrofe emotiva accolta con entusiasmo. La traccia si inserisce nel panorama musicale attuale, coinvolgendo due artisti noti per le loro sonorità e interpretazioni. La pubblicazione ha suscitato interesse tra gli appassionati e i critici del settore musicale.

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ROMA – C’è chi fugge le rivoluzioni e chi invece le invoca disperatamente. Con “Vai, Valeria!”, il nuovo singolo di Piji uscito il 15 maggio su tutte le piattaforme digitali, l’amore diventa un terremoto desiderato, una catastrofe emotiva accolta quasi con entusiasmo. Il brano vede la partecipazione straordinaria di Sergio Cammariere, autore della musica, e nasce dall’incontro tra due universi artistici affini: il cantautorato jazz e poetico di Cammariere e la scrittura ironica, cinematografica e visionaria di Piji. VAI, VALERIA! racconta il momento in cui la vita apparentemente perfetta e ordinaria viene travolta da qualcuno capace di “mandare all’aria” tutte le certezze. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Vai, Valeria!”: singolo insieme per Piji e Sergio Cammariere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sergio Cammariere tour 2026Un artista unico, capace di fondere jazz d’autore, musica classica, suggestioni sudamericane e la grande tradizione cantautorale italiana in uno... Sergio Cammariere: «Ho iniziato a improvvisare a 10 anni»La vita di Sergio Cammariere è costellata di incontri e di sorprese, disseminati in una carriera lunghissima, cominciata sui banchi di scuola. Piji e Sergio Cammariere insieme per Vai, Valeria!Piji lancia Vai, Valeria! con Sergio Cammariere. Il singolo anticipa il nuovo album Sta registrando audio.... lagazzettadellospettacolo.it