Sergio Cammariere tour 2026

Da torinotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un musicista italiano annuncia il suo tour per il 2026, portando in scena un repertorio che unisce jazz d’autore, musica classica e sonorità sudamericane. La sua musica si distingue per uno stile personale che combina influenze diverse, creando un sound riconoscibile. L’artista continuerà a esibirsi in diverse città, proponendo live che mescolano tradizione cantautorale italiana e atmosfere internazionali.

Un artista unico, capace di fondere jazz d’autore, musica classica, suggestioni sudamericane e la grande tradizione cantautorale italiana in uno stile inconfondibile. Pianista elegante, compositore sensibile e autore di colonne sonore premiate, Sergio Cammariere porta sul palco tutta la sua.🔗 Leggi su Torinotoday.it

SERGIO CAMMARIERE - LA GAVETTA

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