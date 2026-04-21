Un musicista italiano annuncia il suo tour per il 2026, portando in scena un repertorio che unisce jazz d’autore, musica classica e sonorità sudamericane. La sua musica si distingue per uno stile personale che combina influenze diverse, creando un sound riconoscibile. L’artista continuerà a esibirsi in diverse città, proponendo live che mescolano tradizione cantautorale italiana e atmosfere internazionali.

Un artista unico, capace di fondere jazz d’autore, musica classica, suggestioni sudamericane e la grande tradizione cantautorale italiana in uno stile inconfondibile. Pianista elegante, compositore sensibile e autore di colonne sonore premiate, Sergio Cammariere porta sul palco tutta la sua.🔗 Leggi su Torinotoday.it

SERGIO CAMMARIERE - LA GAVETTA

Notizie correlate

Sergio Cammariere: «Ho iniziato a improvvisare a 10 anni»La vita di Sergio Cammariere è costellata di incontri e di sorprese, disseminati in una carriera lunghissima, cominciata sui banchi di scuola.

Leggi anche: Sergio Rossi Mule ‘area Marquise’ Sergio: Guida completa

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Nuove suggestioni sudamericane e jazz con Cammariere; Live 2026: il tour di Giusy Ferreri sbarca a Cinquefrondi l'8 maggio 2026; Festival Abbabula 2026: line up, date e biglietti del festival in Sardegna; Concerti Puglia 2026: date e biglietti per Cammariere, De André e De Piscopo.

Sergio Cammariere Tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scalettaSergio Cammariere ha annunciato le prime date live per il prossimo 2026. Vediamo insieme il calendario date e dove comprare i biglietti della tournée dell'artista, Date tour Sergio Cammariere Bigliett ... radiomusik.it

Scaletta Sergio Cammariere a Torino-Teatro Alfieri, 21 aprile 2026Il concerto di Sergio Cammariere a Padova: tutte le informazioni utili per assistere al live: biglietti, orari e scaletta. radiomusik.it

Mercurio Management. . SERGIO CAMMARIERE – LIVE a Thiene (VI) il 30 aprile 2026! Lasciati avvolgere da un concerto intimo ed emozionante, dove ogni nota diventa pura poesia. Sergio Cammariere torna sul palco con il suo inconfondibile stile tra jazz, facebook