Sergio Cammariere | Ho iniziato a improvvisare a 10 anni

A dieci anni, un musicista ha iniziato a improvvisare e a suonare da solo durante una marcetta, dando così il via alla sua esperienza musicale. Successivamente, ha deciso di dedicarsi alla musica anche in Brasile, dove ha preso decisioni importanti per la sua carriera. È noto per aver iniziato a improvvisare già in giovane età, e ha fatto scelte rilevanti nel corso della sua attività artistica in diversi Paesi.

La vita di Sergio Cammariere è costellata di incontri e di sorprese, disseminati in una carriera lunghissima, cominciata sui banchi di scuola. Un’avventura a colpi di note. «Non so da quale aneddoto partire perché ce ne sono svariati. Il più importante è quando frequentavo le scuole elementari e un maestro, Giuseppe Campagna, mi fece approdare in un grande coro di quaranta bambini. Questo signore girava per le classi della scuola, faceva cantare un motivetto e si avvicinava ai più intonati per farli entrare nel coro. Lì è cominciata la mia esperienza musicale perché nel coro, oltre a cantare, si suonavano anche gli strumenti». «Io suonavo la melodica soprano, uno strumentino che mi era stato regalato a sei anni da mio zio Michele.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sergio Cammariere: «Ho iniziato a improvvisare a 10 anni» Leggi anche: Gli schiavi delle slot : "Ho iniziato a 16 anni. E poi ho perso tutto" Leggi anche: “Si è infilato nel mio letto e mi ha messo le mani addosso. Io ho iniziato a urlare, per anni non ho detto niente a nessuno”: Stefania Orlando rivela a Verissimo le molestie subite