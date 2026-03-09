Aversa fumo nella notte all’ex cinema Metropolitan | intervengono i vigili del fuoco

Nella notte ad Aversa, in via Di Jasi, i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti a causa di una segnalazione di fumo proveniente dall’interno dell’ex cinema Metropolitan, una struttura chiusa da diversi anni. La presenza di fumo ha causato paura tra i residenti della zona, che hanno chiamato le forze dell’ordine. L’intervento ha permesso di verificare la situazione e di assicurare la sicurezza dell’area.

Secondo le prime informazioni raccolte, ignoti sarebbero riusciti ad introdursi all'interno dell'edificio e avrebbero dato fuoco ad alcuni cartoni presenti nei locali. La combustione avrebbe generato una densa colonna di fumo che ha destato preoccupazione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i pompieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente le fiammelle non si sono propagate ad altre parti della struttura. La situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo.