Vagone di treno si incendia a Marcianise Caserta | era in fase di smontaggio bruciato in poche ore
Questa mattina, all'Interporto Sud di Marcianise, in provincia di Caserta, un vagone di treno in fase di smontaggio si è incendiato. L’incendio ha interessato il veicolo e si è sviluppato rapidamente, bruciando nel giro di poche ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono state riportate persone ferite o coinvolte nell’incidente. La causa dell’incendio non è ancora stata ufficialmente accertata.
Un vagone di treno in dismissione è andato a fuoco questa mattina all'Interporto Sud di Marcianise, in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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I ritardi dei treni sono endemici. Con Salvini ministro, quando sali su un vagone dell’Alta velocità o su un treno regionale, non hai nessuna certezza su quando arriverai a destinazione. Eppure il ministro continua a negare l’evidenza. Lo fa edulcorando i dati, fo x.com
Cos'è questo vagone? reddit
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