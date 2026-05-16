Vagone di treno si incendia a Marcianise Caserta | era in fase di smontaggio bruciato in poche ore

Questa mattina, all'Interporto Sud di Marcianise, in provincia di Caserta, un vagone di treno in fase di smontaggio si è incendiato. L’incendio ha interessato il veicolo e si è sviluppato rapidamente, bruciando nel giro di poche ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono state riportate persone ferite o coinvolte nell’incidente. La causa dell’incendio non è ancora stata ufficialmente accertata.

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