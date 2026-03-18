A Milano, dopo la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi domenica scorsa, è iniziata ufficialmente la fase di smontaggio delle strutture sportive e degli allestimenti. La città chiude così il capitolo delle Olimpiadi, che hanno coinvolto diversi impianti e spazi pubblici. Ora si passa alla fase di rimozione delle installazioni temporanee e alla riqualificazione degli spazi utilizzati durante l’evento.

Milano, 18 marzo 2026 – Con la fine delle Paralimpiadi (la cerimonia di chiusura è stata domenica) è terminata l’avventura a cinque cerchi di Milano. Fontana e Sala si sono detti entrambi soddisfatti: il governatore della Regione ha parlato di una “Lombardia da medaglia d’oro ” mentre il sindaco meneghino ha detto che sul fronte della mobilità e della sicurezza (i due nodi cruciali a livello comunale) tutto è andato per il verso giusto. Nel frattempo iniziano a essere smontate alcune delle strutture che hanno accompagnato queste settimane di Milano-Cortina. A breve diremo addio alle strutture degli store, che in questo periodo hanno accolto lunghe file di turisti e non in coda per accaparrarsi gadget e magliette a tema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bye bye Olimpiadi, in città inizia la fase di “smontaggio”: Milano volta pagina

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