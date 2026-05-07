Sente odore di bruciato mentre guida | l' auto si incendia

Nel pomeriggio di ieri, lungo la strada statale 1 nel comune di Pisa, un'auto ha preso fuoco mentre era in movimento. Il conducente ha notato un forte odore di bruciato, ha azionato la frenata e si è fermato al margine della corsia senza altre conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Auto in fiamme nel pomeriggio di ieri, 6,maggio, lungo la SS1 nel comune di Pisa. Il conducente ha avvertito forte odore di bruciato ed è riuscito a fermarsi al margine della corsia evitando il peggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo.Non ci sono feriti. Sul.🔗 Leggi su Pisatoday.it ENG SUB | Genius Dolls 1-12 FULL Notizie correlate Si sente male alla guida dalla sua auto e si schianta contro il guardrail sull’A7: traffico bloccato per 7 kmUn uomo, un 70enne, ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto sull'autostrada A7 all'altezza di Ronco Scrivia, in provincia di Genova:... Paura per lo Sporting, la squadra di pallamano si sente male negli spogliatoi per un odore misteriosoDue giocatori della squadra di pallamano dello Sporting sono finiti in ospedale e altri sono stati curati allo stadio dopo essersi sentiti male a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sente odore di bruciato mentre guida: l'auto si incendia; Incendio sul Faeta, riunione in prefettura. La Asl: Finestre chiuse se si sente odore di bruciato; Scudetto Inter, da San Siro al Duomo Milano è nerazzurra: notte di festa con i giocatori in piazza. Incendio all'interno di una parete della palestra, forte odore di bruciato sentito dalle atlete della pallavolo prima del matchMOGLIANO - Bruciava da una settimana la parete della palestra comunale di via Jacopo Mogno, a Campocroce. Da una sola brace rischiava di svilupparsi silenziosamente, tra le intercapedini, ... ilgazzettino.it Incendio sul Faeta, riunione in prefettura. La Asl: Finestre chiuse se si sente odore di bruciatoRiunito il centro coordinamento soccorsi e allertate le strutture ospedaliere e i responsabili delle principali arterie di viabilità ... luccaindiretta.it E' difficile credere a quello che senti, ma che non vedi . Forse e' come il marinaio che prima ancora di vedere le nuvole addensarsi nel cielo, sente l'odore della pioggia !! - facebook.com facebook Sulla sinistra @ricpuglisi quando sente l'odore del sangue di un curriculum troppo espanso; sulla destra sempre @ricpuglisi dopo il duro lavoro di debunking delle qualifiche millantate, mentre si gode la soddisfazione. x.com