Vacanze d' estate Si chiama Skill-cation ma il concetto è semplice | partire per diventare esperti di qualcosa Che cosa? Lo abbiamo chiesto alla redazione di Vanity Fair dalla medicina naturale all' egittologia

Da vanityfair.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’estate, molte persone scelgono di combinare relax e apprendimento con progetti come lo «Skill-cation», una tendenza che invita a partire per perfezionarsi in un campo specifico. Dalla medicina naturale all’egittologia, diverse destinazioni offrono corsi e esperienze pratiche. La redazione di Vanity Fair ha raccolto alcune di queste proposte, evidenziando come viaggiare possa essere un modo per imparare in ambienti diversi e con nuove compagnie. La combinazione di vacanza e formazione sta diventando sempre più popolare tra chi cerca di unire svago e crescita personale.

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Questo articolo sulle vacanze d' estate è stato pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair, in edicola fino al 19 maggio 2026. Un po’ scettici – in fondo, non è quello che si è sempre fatto dalla scuola di sci in poi? – abbiamo fatto una domanda semplice in redazione a Vanity Fair, e ci aspettavamo parecchi rifiuti «Follia, il mio sogno è non fare assolutamente nulla». E invece no. Abbiamo scoperto che tutti hanno pronta la loro sfida dei sogni. C’è chi vuole imparare il cinese, la tessitura peruviana, i cocktail con un bartender strepitoso che non dimenticherai mai più. E ovviamente il sushi master in Giappone (che vince, anche per... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Vacanze d' estate. Si chiama «Skill-cation», ma il concetto è semplice: partire per diventare esperti di qualcosa. Che cosa? Lo abbiamo chiesto alla redazione di Vanity Fair, dalla medicina naturale all'egittologia
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