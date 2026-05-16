Durante l’estate, molte persone scelgono di combinare relax e apprendimento con progetti come lo «Skill-cation», una tendenza che invita a partire per perfezionarsi in un campo specifico. Dalla medicina naturale all’egittologia, diverse destinazioni offrono corsi e esperienze pratiche. La redazione di Vanity Fair ha raccolto alcune di queste proposte, evidenziando come viaggiare possa essere un modo per imparare in ambienti diversi e con nuove compagnie. La combinazione di vacanza e formazione sta diventando sempre più popolare tra chi cerca di unire svago e crescita personale.

Questo articolo sulle vacanze d' estate è stato pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair, in edicola fino al 19 maggio 2026. Un po’ scettici – in fondo, non è quello che si è sempre fatto dalla scuola di sci in poi? – abbiamo fatto una domanda semplice in redazione a Vanity Fair, e ci aspettavamo parecchi rifiuti «Follia, il mio sogno è non fare assolutamente nulla». E invece no. Abbiamo scoperto che tutti hanno pronta la loro sfida dei sogni. C’è chi vuole imparare il cinese, la tessitura peruviana, i cocktail con un bartender strepitoso che non dimenticherai mai più. E ovviamente il sushi master in Giappone (che vince, anche per... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vacanze d' estate. Si chiama «Skill-cation», ma il concetto è semplice: partire per diventare esperti di qualcosa. Che cosa? Lo abbiamo chiesto alla redazione di Vanity Fair, dalla medicina naturale all'egittologia

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