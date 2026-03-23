Eppure, qualcosa è cambiato e quello che fino poco tempo fa era uno status symbol trasversale, sta attraversando una fase di profonda riflessione, segnando il passaggio da un’ossessione collettiva a una più sobria normalizzazione. I numeri parlano chiaro: secondo un recente rapporto targato Bank of America il comparto dell'abbigliamento sportivo, con le ginniche in testa, ha subito una brusca frenata, passando da una crescita del 13% nel 2022 a un timido 1% per il 2025. Persino i pilastri del settore tendono a dimostrare una certa fragilità e marchi storici come Nike e adidas registrano segnali di flessioni, con quest'ultima declassata dagli investitori nonostante il recente exploit di modelli cult come le Samba, Gazelle e le Spezial. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sneaker in brusca frenata? Ecco le alternative comfy&cool per rimpiazzarle, secondo la redazione Fashion di Vanity Fair

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