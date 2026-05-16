Usate questo trucco contro le truffe
Un comunicato invita a usare un metodo specifico per proteggersi dalle truffe online. Secondo un rappresentante di un'associazione di consumatori, i truffatori sfruttano le paure e le insicurezze degli utenti per ingannarli. La strategia consiste nel mettere in guardia le persone e nel diffondere consigli pratici per evitare di cadere nelle trappole. Non vengono forniti dettagli sul trucco stesso, ma si invita a prestare attenzione e a informarsi adeguatamente prima di agire.
Massimiliano Dona, presidente Unc (Unione nazionale consumatori): “Fanno leva sulle nostre emozioni, parlatene con qualcuno”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
AUTO A RATE: il trucco che ti rovina e come difenderti
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Siccome sto intelligente... Ho fatto questa prova... La prima usato un app la seconda senza app o filtri e nemmeno un trucco... Al naturale diciamo!! Verissimo ci sta Differenza ma non Miracoli.. Può semmai qui portare più likes... Essere Veri è anche questo... D x.com