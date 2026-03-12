Esplodono le truffe online o via messaggio le 11 parole più usate per tendere le trappole e rubare soldi

Le truffe online e via messaggio stanno crescendo, con alcuni termini che vengono utilizzati più frequentemente per ingannare le persone e rubare denaro. Le truffe affettive sono in aumento anche nel nostro paese, e le 11 parole più usate vengono impiegate per tendere trappole e sottrarre soldi alle vittime. Questo fenomeno coinvolge diversi metodi di approccio e tecniche di manipolazione.

Le truffe affettive si stanno diffondendo molto in tutto il mondo e anche in Italia. Si tratta di raggiri in cui i truffatori puntano a creare un legame sentimentale con le vittime attraverso messaggi scambiati sulle piattaforme social o su app di incontri. A un certo punto del rapporto, l'interlocutore dice di trovarsi in una situazione di emergenza e di aver bisogno di soldi, facendosi quindi inviare denaro tramite bonifico. Truffe affettive Le truffe affettive prendono di mira soprattutto persone tra i 50 e i 60 anni, single o magari rimaste vedove. Le vittime preferite sono le donne, e due terzi di quelle italiane si trovano al Nord. I messaggi possono iniziare sui social o sulle app di incontri.