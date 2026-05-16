USA il modello di libero mercato vacilla sotto l’egida di Trump

Negli Stati Uniti, il modello di libero mercato sta affrontando sfide significative sotto l'amministrazione Trump. L’attenzione si concentra su come cambierà il primato tecnologico americano senza la collaborazione tra settore pubblico e privato. Inoltre, si discute sul motivo per cui il potere esecutivo stia ridimensionando il ruolo del libero mercato. Questi temi sono al centro del dibattito pubblico e influenzano le politiche economiche e tecnologiche del paese.

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