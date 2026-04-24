Dopo la firma di un accordo tra le due nazioni, si sono verificati nuovi attacchi di artiglieria lungo il confine tra Libano e Israele. Le fonti ufficiali riferiscono di colpi di arma da fuoco provenienti da entrambe le parti, che hanno causato tensioni tra i due paesi. Al momento, non risultano vittime o danni significativi, ma gli scontri continuano a mantenere alta la preoccupazione nella regione.

? Cosa sapere Nuovi lanci di artiglieria colpiscono il confine tra Libano e Israele dopo l'accordo di Trump.. L'assenza di Hezbollah tra i firmatari mette a rischio la tregua di tre settimane.. Meno di ventiquattr’ore dopo la firma dell’accordo tra Beirut e Tel Aviv, nuovi lanci di artiglieria hanno colpito il confine tra Libano e Israele, mettendo in discussione l’intesa promessa da Trump durante il vertice di Washington. Siediti un attimo, perché la faccenda è più complicata di quanto sembri ai telegiornali. Immagina di accordarsi per una tregua di tre settimane per far respirare tutti, per mettere finalmente fine a un conflitto che trascina ferite vecchie dal 1948, e poi vedere tutto saltare in aria prima ancora che il caffè si raffreddi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano-Israele: l’accordo di Trump vacilla sotto i colpi di artiglieria

Notizie correlate

Libano nel mirino di Israele, la tregua vacilla: “Hormuz ancora chiuso”, Trump lascia soldati in IranIsraele sfida la tregua raggiunta tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione del Pakistan, ebombarda il Libano.

Tregua farsa tra Israele e Libano. Dopo l’annuncio di Trump dell’accordo, Idf e Hezbollah si scambiano colpi proibiti mettendo a rischio il cessate il fuocoDoveva mettere fine all’interventismo americano nel mondo e riappacificare il Medio Oriente, ma fino a oggi Donald Trump sembra aver tradito tutte le...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tregua Libano e Israele: cosa prevedono i sei punti dell'accordo per il cessate il fuoco; Cosa c’è nell’accordo per il cessate il fuoco fra Israele e Libano; Tregua di 10 giorni in Libano. Ma Israele non intende ritirarsi; I sei punti dell'accordo di tregua tra Libano e Israele.

Riprendono i colloqui Israele-Libano. Le incognite di una tregua fragile e la minaccia di HezbollahIl potere negoziale di Beirut è molto basso rispetto a quello di Tel Aviv. L’obiettivo è prorogare il cessate il fuoco per arrivare a un accordo futuro solido ma le incertezze sono molte ... editorialedomani.it

Libano, tregua estesa di 3 settimane. Trump: Presto incontro con Netanyahu e AounLeggi su Sky TG24 l'articolo Libano, tregua estesa di 3 settimane. Trump: Presto incontro con Netanyahu e Aoun ... tg24.sky.it

Il cessate il fuoco tra #Israele e #Libano, che sarebbe dovuto terminare domenica, è stato prolungato di tre settimane. L’annuncio è arrivato ieri direttamente da #Trump, dopo i colloqui tra delegati libanesi e israeliani alla Casa Bianca. Il fronte israelo-libanese - facebook.com facebook

#TG2000 - #Libano- #Israele, #tregua estesa per altre tre settimane #24aprile #MedioOriente #IranIsraelWar #Beirut #Hezbollah #Netanyahu #Teheran #Hormuz #Khamenei #Trump #Iran #Usa #Washington #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com