Sei Paesi, Italia inclusa, hanno annunciato un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz, sottolineando che le operazioni saranno condotte sotto l’egida delle Nazioni Unite. Il governo italiano ha confermato la partecipazione, mentre altri Stati coinvolti hanno espresso disponibilità a collaborare per garantire la navigazione commerciale nella zona. Nessuna ulteriore informazione sulle modalità o sui tempi del piano è stata fornita.

C'è un piano per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sei Paesi, tra cui l'Italia, si sono dichiarati oggi pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale di Hormuz. A riferirlo è un comunicato diffuso da Downing Street. Il piano Sono sei i Paesi che hanno deciso di aderire al piano di apertura dello stretto:Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone. Lo si legge nel comunicato diffuso da Downing Street nel quale i paesi condannano anche con forza gli attacchi attribuiti a Teheran. La condanna a Teheran «Noi condanniamo nei termini più forti - si legge nel comunicato diffuso a nome dei... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Hormuz, piano di 6 Paesi per la riapertura», c'è anche l'Italia. Il governo: «Sotto solo l'egida dell'Onu»

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MEDIO ORIENTE | Londra annuncia piano a sei per la riapertura di Hormuz, c'è l'Italia. Starmer-Rutte-Macron: "Serve un piano sostenibile per la riapertura dello Stretto". #ANSA x.com