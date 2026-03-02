Guerra Usa-Israele-Iran i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi | Pronti a rispondere Colpita base Usa in Kuwait

Dopo gli attacchi iraniani nei territori di alcuni paesi arabi del Golfo, gli alleati degli Stati Uniti nella regione dichiarano di essere pronti a rispondere militarmente. Teheran ha ricevuto visite di rappresentanti di queste nazioni, mentre una base statunitense in Kuwait è stata colpita. Le autorità dei paesi del Golfo si sono espresse sulla necessità di difendersi, valutando eventuali azioni di risposta.

I paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto all’autodifesa dopo gli attacchi iraniani nei loro rispettivi territori. Lo riferisce la tv panaraba al Jazira, che riporta le dichiarazioni, tra gli altri, del portavoce del ministero degli esteri del Qatar, secondo cui gli attacchi iraniani in corso «non possono essere lasciati senza rappresaglia». In un documento congiunto, Arabia Saudita, Bahrain, Giordania, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti affermano «il diritto di autodifesa» contro questi attacchi per «difendere i nostri cittadini». Colonne di fumo si sono levate nei pressi dell’ambasciata statunitense in Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah. Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» «Non siamo stati informati prima dagli Stati Uniti ne abbiamo partecipato alle operazioni.

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

