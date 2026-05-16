Le tensioni tra i due paesi sono rimaste invariate dopo i recenti incontri, con nessun accordo significativo raggiunto e risultati concreti che sono mancati. Alla fine, le parti hanno semplicemente promesso di lavorare per un rapporto più stabile, senza dettagli o impegni specifici. La questione di Taiwan continua a rappresentare un ostacolo difficile da superare, nonostante i segnali di un possibile disgelo nel settore agricolo. La situazione rimane incerta e il dialogo appare ancora lontano da una svolta significativa.

Nessun accordo roboante come auspicato alla vigilia, pochi risultati concreti e la generica promessa di imbastire una relazione bilaterale più stabile. L’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping (ne abbiamo parlato qui ) non è stato risolutore né ha sciolto gli spinosi nodi disposti sul tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti, almeno a leggere il comunicato ufficiale diramato dalla Casa Bianca, sono convinti che la Cina li appoggi sul “no” all’atomica per l’ Iran e sul “sì” all’apertura dello Stretto di Hormuz. Sul fronte opposto Pechino ha glissato sul dossier iraniano concentrandosi invece sulla linea rossa di Taiwan, un tema invece ignorato dalla parte statunitense. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa e Cina, il disgelo sull’agricoltura non scioglie il nodo Taiwan

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Canada Breaks with US, Cuts Tariffs for China | Vantage with Palki Sharma | N18G

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