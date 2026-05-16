Usa e Cina il disgelo sull’agricoltura non scioglie il nodo Taiwan

Da it.insideover.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra i due paesi sono rimaste invariate dopo i recenti incontri, con nessun accordo significativo raggiunto e risultati concreti che sono mancati. Alla fine, le parti hanno semplicemente promesso di lavorare per un rapporto più stabile, senza dettagli o impegni specifici. La questione di Taiwan continua a rappresentare un ostacolo difficile da superare, nonostante i segnali di un possibile disgelo nel settore agricolo. La situazione rimane incerta e il dialogo appare ancora lontano da una svolta significativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nessun accordo roboante come auspicato alla vigilia, pochi risultati concreti e la generica promessa di imbastire una relazione bilaterale più stabile. L’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping (ne abbiamo parlato qui ) non è stato risolutore né ha sciolto gli spinosi nodi disposti sul tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti, almeno a leggere il comunicato ufficiale diramato dalla Casa Bianca, sono convinti che la Cina li appoggi sul “no” all’atomica per l’ Iran e sul “sì” all’apertura dello Stretto di Hormuz. Sul fronte opposto Pechino ha glissato sul dossier iraniano concentrandosi invece sulla linea rossa di Taiwan, un tema invece ignorato dalla parte statunitense. 🔗 Leggi su It.insideover.com

usa e cina il disgelo sull8217agricoltura non scioglie il nodo taiwan
© It.insideover.com - Usa e Cina, il disgelo sull’agricoltura non scioglie il nodo Taiwan
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Canada Breaks with US, Cuts Tariffs for China | Vantage with Palki Sharma | N18G

Video Canada Breaks with US, Cuts Tariffs for China | Vantage with Palki Sharma | N18G

Sullo stesso argomento

15/05 – Intesa Usa-Cina, ma resta il nodo Taiwan – Draghi all’Europa: “Siamo soli” – Super Sinner, semifinale e record nei MasterHome > Podcast > 15/05 – Intesa Usa-Cina, ma resta il nodo Taiwan – Draghi all’Europa: “Siamo soli” – Super Sinner, semifinale e record nei Master...

Trump e Xi: intesa su Hormuz e sull’Iran senza atomica ma resta il nodo Taiwan. La Cina: «Rischio guerra se la questione è gestita male»Cina e Usa «hanno convenuto che l' Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari ».

usa e cina ilDazi, Usa e Cina istituiranno il Board of Trade. E accordo su terre rareUno scambio di merci. La Cina dovrebbe accettare di acquistare oltre 10 miliardi di dollari di prodotti agricoli statunitensi, mentre Stati uniti e Cina istituiranno un Board of Trade per gestire una ... italiaoggi.it

usa e cina ilVertice Trump-Xi, l’analista russo Maslov: USA, Russia e Cina vogliono relegare l’Europa al ruolo di spettatoreIntervista al sinologo del Cremlino Alexey Maslov: Stati Uniti, Cina e Russia insieme su progetti energetici, Europa all’angolo ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web